Rien ne dit que les ressources naturelles du Groenland se transformeront en superprofits
par Lukas Slothuus, Postdoctoral Research Fellow, School of Global Studies, University of Sussex
Le sous-sol du Groenland regorge de richesses, qui expliquent en partie la convoitise des États-Unis. Rien ne dit pourtant qu’il est possible pour le moment de les extraire, de les exploiter, puis de les exporter dans des conditions économiques satisfaisantes.
Les États-Unis renouent avec une rhétorique martiale concernant le Groenland. Les richesses naturelles de ce vaste territoire refont surface dans le débat, un an après que Michael Waltz, alors conseiller américain à la sécurité…
- mercredi 28 janvier 2026