Observatoire des droits humains

La démocratie est-elle seulement une question de vérité ?

par Frank Chouraqui, Senior University Lecturer in Philosophy, Leiden University
Crise de la démocratie et crise de la vérité sont liées. Mais nous vivons aussi une crise du sens, distincte, qu’exploitent les ennemis de la démocratie.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
