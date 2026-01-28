Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Chiffrer l’immigration ou écouter les personnes ? Le pouvoir des récits de vie

par Consuelo Vasquez, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Camila Goytisolo De Sainz, Maîtrise en communication, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Hoang Kham NGUYEN, Partenaire de recherche, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Le projet de recherche Entraide dans les marges donne la parole aux personnes migrantes pour qu’elles racontent elles-mêmes leur parcours, au-delà des statistiques.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil sur le processus de paix au Moyen-Orient
~ Les arrivées de réfugiés et migrants soudanais en Europe ont triplé en 2025
~ Pourquoi les jeux de société sont-ils plus populaires que jamais ?
~ Rien ne dit que les ressources naturelles du Groenland se transformeront en superprofits
~ Face aux aléas climatiques, les îles du Pacifique mobilisent les savoirs locaux
~ L’enlèvement de Maduro, illustration du fonctionnement du nouvel ordre mondial
~ La démocratie est-elle seulement une question de vérité ?
~ Mesure des impacts environnementaux: les entreprises polluent souvent plus qu'elles ne le disent
~ RDC : forcée de choisir ses priorités, l’ONU lance un appel de fonds de 1,4 milliard de dollars
~ Jusqu’au XIXᵉ siècle, les sociétés islamiques ont célébré l’amour homoérotique dans leur littérature. Que s’est-il passé ensuite ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter