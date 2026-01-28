Gaza : restaurer un système éducatif ravagé par deux ans de guerre

Alors que deux ans de guerre brutale à Gaza ont effacé des années de progrès en matière d'éducation, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) déploie son programme « Retour à l’école » pour apporter un soutien scolaire à des centaines de milliers d'enfants palestiniens.



Lire l'article complet