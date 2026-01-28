Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

À l’ONU, les voix de la Shoah face au retour de la haine

La grande salle de l’Assemblée générale était comble, mardi à New York, pour la journée internationale consacrée à la mémoire des victimes de l’Holocauste. En présence du chef des Nations Unies et de dizaines de délégations, la cérémonie a mis au centre celles et ceux dont la voix se fait chaque année plus rare : les survivants.


© Nations Unies -
