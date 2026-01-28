Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RDC : en Ituri, les Casques bleus protègent les champs et les écoles

Alors que la situation sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) continue de se dégrader, les Casques bleus de la Mission de paix des Nations Unies, la MONUSCO, s’efforcent de protéger les champs et les écoles menacés par les activités des groupes armés qui sévissent dans la province de l’Ituri.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ RDC : forcée de choisir ses priorités, l’ONU lance un appel de fonds de 1,4 milliard de dollars
~ Jusqu’au XIXᵉ siècle, les sociétés islamiques ont célébré l’amour homoérotique dans leur littérature. Que s’est-il passé ensuite ?
~ Soin des cheveux, des dents… Ce que les traces biochimiques laissées par les lecteurs de la Renaissance disent de la médecine de l’époque
~ Simon Bolivar : pourquoi le Libertador reste la principale figure emblématique de l’Amérique latine
~ Violences éducatives : la fin d'un très vieux « droit de correction » ?
~ Les Français ne se détournent pas de la démocratie, ils en attendent davantage
~ Maroc : des fossiles humains très anciens éclairent une période clé de l'évolution humaine
~ Des fossiles datés de 773 000 ans éclairent l’histoire de nos origines
~ Les néo-nazis n’ont pas attendu Internet pour s’organiser en ligne
~ Du chatbot du pape au canard de Vaucanson, les croyances derrière l’intelligence artificielle ne datent pas d’hier
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter