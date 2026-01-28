RDC : en Ituri, les Casques bleus protègent les champs et les écoles

Alors que la situation sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) continue de se dégrader, les Casques bleus de la Mission de paix des Nations Unies, la MONUSCO, s’efforcent de protéger les champs et les écoles menacés par les activités des groupes armés qui sévissent dans la province de l’Ituri.



