RDC : forcée de choisir ses priorités, l’ONU lance un appel de fonds de 1,4 milliard de dollars

La République démocratique du Congo (RDC) et la communauté humanitaire ont lancé, ce mardi à Kinshasa, un appel urgent de 1,4 milliard de dollars pour répondre aux besoins vitaux de millions de Congolais, notamment dans l’Est du pays. Alors que près de 15 millions de personnes sont en détresse, les fonds risquent de manquer, contraignant l’aide à se concentrer sur les 7,3 millions les plus vulnérables.



Lire l'article complet