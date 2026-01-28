Les Français ne se détournent pas de la démocratie, ils en attendent davantage
par Frédéric Gonthier, Professeur de science politique, Sciences Po Grenoble - Université Grenoble Alpes
Malgré la montée de l’extrême droite, les enquêtes montrent que les Français restent très attachés à la démocratie. En revanche, l’insatisfaction vis-à-vis de son fonctionnement est grande. Le sentiment de déni de la souveraineté populaire est au cœur du vote populiste et de l’abstention.
- mercredi 28 janvier 2026