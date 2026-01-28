Tolerance.ca
Maroc : des fossiles humains très anciens éclairent une période clé de l'évolution humaine

par Mohib Abderrahim, Chercheur en Préhistoire et conservateur principal des Monuments et Sites, Institut national des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine in Rabat
Et si une grotte marocaine détenait une pièce essentielle du puzzle des origines de l'humanité ? Des fossiles humains vieux de 773 000 ans découverts au Maroc apportent de nouveaux éléments au débat sur le dernier ancêtre commun de l'Homo Sapiens. Ces fossiles pourraient en effet constituer le chaînon manquant de l'histoire humaine. La découverte suggère une continuité évolutive en Afrique du Nord bien antérieure à l'Homo Sapiens. Elle confirme aussi le rôle de l'Afrique dans les grandes étapes qui ont façonné l'espèce humaine. Abderrahim Mohib, chercheur spécialiste de la préhistoire, conservateur…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation
