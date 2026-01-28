Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Annick Nonohou Agani : « je défends les droits des femmes qui donnent la vie au Bénin »

par Amnesty International
Avertissement : ce témoignage contient des récits explicites de violence à l’égard des femmes pendant leur accouchement. « Ma mère a subi des violences obstétricales. J’avais alors 5 ou 6 ans, nous vivions au Niger. Mon père et moi avons emmené ma mère au centre de santé pour son accouchement, et on n’a pas laissé mon […] The post Annick Nonohou Agani : « je défends les droits des femmes qui donnent la vie au Bénin » appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
