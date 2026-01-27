Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les violences sexuelles sur les campus universitaires ne diminuent pas. Voici ce qu’il faut faire

par Isabelle Daigneault, M.Ps., Ph. D., professeure titulaire et psychologue, Université de Montréal
Geneviève Paquette, Professeure, experte en violence sexuelle, Université de Sherbrooke
Jacinthe Dion, Professeure titulaire, Cotitulaire de la chaire de recherche VISAJ, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Martine Hébert, Professor, Department of Sexology, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Prévenir la violence sexuelle sur les campus : les données s’accumulent, mais les universités tardent à en tirer les leçons.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
