Observatoire des droits humains

Où vit-on le plus vieux ? Ce que la géographie dit d’une Europe de plus en plus fragmentée

par Florian Bonnet, Démographe et économiste, spécialiste des inégalités territoriales, Ined (Institut national d'études démographiques)
Carlo Giovanni Camarda, Docteur, spécialiste des méthodes de prévision (mortalité, longévité, etc.), Ined (Institut national d'études démographiques)
France Meslé, Démographe, Ined (Institut national d'études démographiques)
Josselin Thuilliez, Economiste, Directeur de recherche au CNRS, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
L’analyse des données de mortalité issues de 450 régions européennes est sans appel : en matière d'espérance de vie, une Europe à deux vitesses se profile.La Conversation


