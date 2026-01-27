Myanmar. Le kérosène utilisé pour mener des frappes aériennes meurtrières est acheminé à bord de « navires fantômes » qui seraient liés à l’Iran

par Amnesty International

Le carburant d'aviation utilisé par l'armée du Myanmar pour mener des frappes aériennes meurtrières contre des civil·e·s continue d'entrer dans le pays via une chaîne d'approvisionnement opaque qui n'est « plus sous contrôle », cinq ans après l'arrivée au pouvoir de la junte, révèle une nouvelle enquête réalisée par Amnesty International.



