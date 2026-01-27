Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Myanmar. Le kérosène utilisé pour mener des frappes aériennes meurtrières est acheminé à bord de « navires fantômes » qui seraient liés à l’Iran

par Amnesty International
Le carburant d’aviation utilisé par l’armée du Myanmar pour mener des frappes aériennes meurtrières contre des civil·e·s continue d’entrer dans le pays via une chaîne d’approvisionnement opaque qui n’est « plus sous contrôle », cinq ans après l’arrivée au pouvoir de la junte, révèle une nouvelle enquête réalisée par Amnesty International. D’après l’analyse effectuée par Amnesty International […] The post Myanmar. Le kérosène utilisé pour mener des frappes aériennes meurtrières est acheminé à bord de « navires fantômes » qui seraient liés à l’Iran appeared first on Amnesty International.…


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
