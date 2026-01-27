Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Monde. L’utilisation abusive des « notices rouges » d’Interpol pour cibler des dissident·e·s est une grave faute institutionnelle

par Amnesty International
En réaction aux informations relayées par les médias selon lesquelles des États comme la Russie, la Turquie et le Tadjikistan instrumentalisent les « notices rouges » d’Interpol pour cibler des dissident·e·s politiques et réprimer des défenseur·e·s des droits humains, Erika Guevara-Rosas, directrice générale de la recherche, du plaidoyer, des politiques et des campagnes à Amnesty International, a […] The post Monde. L’utilisation abusive des « notices rouges » d’Interpol pour cibler des dissident·e·s est une grave faute institutionnelle appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
