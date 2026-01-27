Monde. Le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat risque d’avoir un effet de « nivellement par le bas »

par Amnesty International

En réaction au retrait des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat, Marta Schaaf, directrice du programme Climat, justice sociale et économique et responsabilité des entreprises à Amnesty International, a déclaré : « Le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris crée un précédent inquiétant qui incite à un nivellement vers le bas et, conjugué à […] The post Monde. Le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat risque d’avoir un effet de « nivellement par le bas » appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet