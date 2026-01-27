Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La psychanalyse peut-elle nous aider à comprendre la série « Pluribus » ?

par Maxime Parola, Doctorant en Art, Université Côte d’Azur
Sous couvert de parler d’un autre monde, la science-fiction nous invite à réfléchir à notre sort. À ce titre, « Pluribus » nous confronte aux grandes questions de l’humanité.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
