Observatoire des droits humains

Le vote RN est-il une affaire de générations ?

par Nonna Mayer, Directrice de recherche au CNRS/Centre d'études européennes, Sciences Po
Elodie Druez, Chercheure associée, Sciences Po
Mickaël Durand, Chercheur postdoctoral, Université catholique de Louvain (UCLouvain)
Face à l’essor de l’extrême droite en France, l’explication par les générations éclaire mais brouille aussi le débat : une analyse démêle ces tendances contradictoires.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
