Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Qu’est-ce que l’intégrité scientifique aujourd’hui ?

par Catherine Guaspare, Sociologue, Ingénieure d'études, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Michel Dubois, Sociologue, Directeur de recherche CNRS, Sorbonne Université
Dans un contexte où la production scientifique est soumise à des pressions multiples, où les théories pseudoscientifiques circulent sur les réseaux sociaux, l’intégrité scientifique apparaît plus que jamais comme l’un des piliers de la confiance dans la science.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Voir le monde tel qu’il est : le message (réaliste) de Carney à Davos
~ La psychanalyse peut-elle nous aider à comprendre la série « Pluribus » ?
~ Restaurer la confiance au niveau local : un enjeu économique et démocratique national
~ Illectronisme : les difficultés des jeunes face au numérique
~ En quoi les communs peuvent-ils répondre aux enjeux de la transition écologique ?
~ Le vote RN est-il une affaire de générations ?
~ Quand l'IA fait parler les morts : une prouesse peu réconfortante
~ Polyarthrite rhumatoïde : en l’absence de traitement pour la guérir, de nouvelles pistes pour la prévenir
~ « Binge drinking » : ce n’est pas seulement « combien » on boit, c’est aussi « combien de fois » - et le cerveau trinque
~ Accord UE-Inde : les deux géants tracent leur voie, loin des pressions de l’ère Trump
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter