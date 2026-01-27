Soudan du Sud : l’ONU alerte sur un risque de violences massives contre les civils dans l'Etat de Jonglei

La Mission de paix des Nations Unies au Soudan du Sud et des experts indépendants de l'ONU ont lancé un cri d'alarme concernant la situation dans l'Etat de Jonglei, théâtre depuis fin décembre d’affrontements entre l’armée et les forces loyales à l’ancien vice-président Riek Machar, arrêté fin mars et inculpé en septembre de « crimes contre l’humanité ».



