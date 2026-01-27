Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan du Sud : l’ONU alerte sur un risque de violences massives contre les civils dans l'Etat de Jonglei

La Mission de paix des Nations Unies au Soudan du Sud et des experts indépendants de l'ONU ont lancé un cri d'alarme concernant la situation dans l'Etat de Jonglei, théâtre depuis fin décembre d’affrontements entre l’armée et les forces loyales à l’ancien vice-président Riek Machar, arrêté fin mars et inculpé en septembre de « crimes contre l’humanité ».


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Voir le monde tel qu’il est : le message (réaliste) de Carney à Davos
~ La psychanalyse peut-elle nous aider à comprendre la série « Pluribus » ?
~ Restaurer la confiance au niveau local : un enjeu économique et démocratique national
~ Illectronisme : les difficultés des jeunes face au numérique
~ En quoi les communs peuvent-ils répondre aux enjeux de la transition écologique ?
~ Le vote RN est-il une affaire de générations ?
~ Qu’est-ce que l’intégrité scientifique aujourd’hui ?
~ Quand l'IA fait parler les morts : une prouesse peu réconfortante
~ Polyarthrite rhumatoïde : en l’absence de traitement pour la guérir, de nouvelles pistes pour la prévenir
~ « Binge drinking » : ce n’est pas seulement « combien » on boit, c’est aussi « combien de fois » - et le cerveau trinque
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter