Haïti : la FAO mise sur une relance rapide de la production agricole

Face à une insécurité alimentaire qui s’aggrave en Haïti, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) déploie une initiative d’urgence permettant aux familles les plus vulnérables de produire des denrées alimentaires en seulement 90 jours.


