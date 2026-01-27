L’État de droit international, dernière digue avant « la loi de la jungle »

Depuis des décennies, le droit international sert de garde-fou à un monde traversé de conflits, de rivalités et de rapports de force inégaux. Mais aujourd'hui, ce socle patiemment construit après 1945 vacille. C’est ce constat brutal qu’a dressé lundi le chef de l'ONU, dans un discours au ton exceptionnellement sombre.



