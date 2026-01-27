À Gaza, le cessez-le-feu desserre l’étau humanitaire, sans mettre fin à l’extrême précarité

Ils parlent de progrès, mais décrivent une survie toujours incertaine. De retour d’une mission conjointe à Gaza, deux hauts responsables de l’ONU ont dressé, lundi, un tableau contrasté de la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne : une amélioration tangible depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, mais une population toujours exposée au froid, à la faim et à l’effondrement de ses conditions de vie.



