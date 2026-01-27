Des trucages vidéo à la manipulation en ligne : la menace que fait peser l'IA sur les enfants

La quantité stupéfiante de contenus en ligne nuisibles générés par l'IA a incité l'ensemble du système des Nations Unies à lancer un appel urgent en faveur d'une série de mesures visant à protéger les enfants contre les abus, l'exploitation et les traumatismes psychologiques.

