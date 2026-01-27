Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Binge drinking » : ce n’est pas seulement « combien » on boit, c’est aussi « combien de fois » - et le cerveau trinque

par Mickael Naassila, Professeur de physiologie, Directeur du Groupe de Recherche sur l'Alcool & les Pharmacodépendances GRAP - INSERM UMR 1247, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Margot Debris, Docteur en neurosciences, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Olivier Pierrefiche, Professeur des universités en Neurosciences, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Le « binge drinking » n’est pas qu’une question de quantité d’alcool. La fréquence des épisodes d’alcoolisation joue un rôle clé dans les effets sur le cerveau, en affectant notamment la plasticité d’une zone cruciale pour la mémorisation.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
