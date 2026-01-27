Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis : Deuxième homicide injustifié commis par des agents fédéraux à Minneapolis

par Human Rights Watch
Click to expand Image Manifestation massive contre les opérations de l’agence chargée de l’application des lois sur l'immigration et des douanes aux États-Unis (Immigration and Customs Enforcement, ICE) à Minneapolis, dans l’État de Minnesota, le 25 janvier 2026. © 2026 AP Photo/Adam Gray (Washington) – Des agents fédéraux chargés de l'application des lois sur l'immigration aux États-Unis ont abattu un homme à Minneapolis, dans le Minnesota, ce week-end, marquant ainsi le deuxième homicide commis par des agents chargés de l'application des lois sur l'immigration dans cette ville ce mois-ci.…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les coupes budgétaires des pays donateurs dans le financement de la santé mondiale affectent des millions de personnes
~ Tout comprendre à l’ICE, la police de l’immigration au cœur des polémiques aux États-Unis
~ En 2025, les protéines sont passées de nutriment discret à aliment miracle. Voici pourquoi cette surenchère n'a rien de scientifique
~ EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur l'État de droit
~ L’agriculture verticale peut-elle nourrir les villes ? Comment dépasser le mirage technologique
~ Victoire démocrate à Miami : signe annonciateur d’un essoufflement du trumpisme ou épiphénomène ?
~ Chez le poulain, le lien maternel est un moteur du développement social et cérébral – nouvelle étude
~ Dialogue autour du microbiote : comment la mère et le bébé communiquent à travers le lait maternel
~ Les violences sexuelles sur les campus universitaires stagnent. Voici ce qu’il faut faire
~ « Les Sept Cadrans » : la série Netflix transforme le huis clos campagnard d’Agatha Christie en une réflexion sur la guerre
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter