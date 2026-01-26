Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les coupes budgétaires des pays donateurs dans le financement de la santé mondiale affectent des millions de personnes

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une personne allume des bougies en hommage aux victimes du VIH/sida aux Philippines, lors d’une cérémonie à Quezon City, dans la région métropolitaine de Manille, le 14 mai 2016. © 2016 Reuters (New York) – Les principaux pays donateurs ont porté un coup dévastateur au droit à la santé de millions de personnes dans le monde en réduisant leur soutien au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. À ce jour, seuls 11,85 milliards de dollars US ont été promis pour la période 2026-2028, sur…


© Human Rights Watch -
