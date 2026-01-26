« Le cycle des attaques doit cesser » : l’ONU dénonce les frappes russes contre les infrastructures énergétiques en Ukraine

Le plus haut responsable humanitaire des Nations Unies en Ukraine, Matthias Schmale, a condamné une nouvelle vague d’attaques russes contre les infrastructures énergétiques, qui ont fait des victimes civiles et laissé des milliers de personnes sans chauffage ni électricité, alors que le pays fait face à des températures hivernales rigoureuses.



