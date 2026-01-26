Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Le cycle des attaques doit cesser » : l’ONU dénonce les frappes russes contre les infrastructures énergétiques en Ukraine

Le plus haut responsable humanitaire des Nations Unies en Ukraine, Matthias Schmale, a condamné une nouvelle vague d’attaques russes contre les infrastructures énergétiques, qui ont fait des victimes civiles et laissé des milliers de personnes sans chauffage ni électricité, alors que le pays fait face à des températures hivernales rigoureuses.


