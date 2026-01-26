Tolerance.ca
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
L’agriculture verticale peut-elle nourrir les villes ? Comment dépasser le mirage technologique

par Marie Asma Ben-Othmen, Enseignante-chercheuse en Economie de l'environnement & Agroéconomie, Responsable du Master of Science Urban Agriculture & Green Cities, UniLaSalle
La promesse de produire bio, local, en intérieur, hors sols et dans des milieux totalement contrôlés est séduisante. Mais les défis sont nombreux pour que cela soit viable et durable.La Conversation


