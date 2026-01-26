S’adapter ou périr : le retail face à une menace existentielle
par Guillaume Do Vale, Professeur associé, IDRAC Business School
Isabelle Collin-Lachaud, Professeure des universités
Xavier Lecocq, Professeur de management stratégique, Université de Lille
Après l’âge d’or de la fin du XXᵉ siècle, le secteur de la distribution en France doit combiner diminution de son empreinte carbone, rentabilité économique et confiance des consommateurs.
