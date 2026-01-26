De la ferme familiale à la tech climatique : une Kényane aide les agriculteurs à déjouer la sécheresse

« Abandonner n’est pas une option — tant de personnes dépendent de vous », confie Maryanne Gichanga, engagée dans une initiative soutenue par l’ONU visant à aider les agriculteurs kényans à trouver des solutions pour atténuer les effets du changement climatique sur la production agricole.

