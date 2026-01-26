Tolerance.ca
Violences au travail : de multiples formes pour un même fléau

par Régis Martineau, Phd. en Management, ICN Business School
Plusieurs formes de violence peuvent se manifester dans les entreprises et dans toutes les organisations. Il importe de distinguer les formes « chaudes » des formes « froides ».La Conversation


