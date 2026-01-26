Les performances RSE des entreprises françaises nourries par la recherche de résilience
par Hugues Poissonnier, Professeur d'économie et de management, Directeur de la Recherche de l’IRIMA, Membre de la Chaire Mindfulness, Bien-Etre au travail et Paix Economique, Grenoble École de Management (GEM)
La permacrise avec laquelle les entreprises doivent composer les incite à redoubler d’efforts en matière de RSE, véritable moyen de réduire certains risques.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 26 janvier 2026