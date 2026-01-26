Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Algérie/Tunisie. Le retour forcé d’un demandeur d’asile et opposant politique est une violation du droit international

par Amnesty International
Les autorités algériennes doivent préciser les fondements juridiques du retour forcé de Seifeddine Makhlouf, ancien député de l’opposition, vers la Tunisie le 18 janvier, malgré son statut de demandeur d’asile enregistré auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a déclaré Amnesty International lundi 26 janvier. Ce retour équivaut à un « refoulement », qui constitue une atteinte […] The post Algérie/Tunisie. Le retour forcé d’un demandeur d’asile et opposant politique est une violation du droit international appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
