Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syrie : Les civils peu protégés dans le nord-est du pays

par Human Rights Watch
Des membres des forces de sécurité syriennes surveillaient l'entrée principale du camp d'al-Hol, détenant des familles de membres présumés de l'EI et situé dans la province d'al-Hasakah dans le nord-est de la Syrie, le 21 janvier 2026. La veille, les forces kurdes FDS s'étaient retirées de cette zone.  © 2026 Rami Alsayed/NurPhoto via AP Photo (Beyrouth) – Les deux parties au conflit dans le nord-est de la Syrie, entre les forces gouvernementales et les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par des Kurdes, devraient protéger les civils et respecter…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
