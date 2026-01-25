Qu’est-ce qui remplit les salles de concerts ? La nostalgie, pardi !
par Joan Le Goff, Professeur des universités en sciences de gestion, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Marc Bidan, Professeur des Universités en Management des systèmes d’information - Nantes Université, Auteurs historiques The Conversation France
Sylvie Michel, Maîtresse de Conférences, HDR en Sciences de gestion, Université de Bordeaux
Il s’agit ici de décrypter et analyser le marché de la nostalgie musicale et ses originales et spectaculaires déclinaisons (hommage, « tribute », « cover »…).
