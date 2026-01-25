Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les secrets des entreprises japonaises pour embarquer leurs salariés grâce au principe du « ba » (場)

par Mélia Arras-Djabi, Maîtresse de conférences en management et GRH, IAE Paris – Sorbonne Business School
Kerstin Kuyken, Professeure, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Sakura Shimada, Enseignante-chercheuse, MCF en sciences de gestion, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Au Japon, intégrer durablement un salarié ne consiste pas seulement à lui transmettre du savoir, mais à lui faire une place au sein d’un « nous ». Explication avec le principe du « ba ».La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Syrie : Les civils peu protégés dans le nord-est du pays
~ Qu’est-ce qui remplit les salles de concerts ? La nostalgie, pardi !
~ Ce que les consultations citoyennes et le jet de soupe sur « la Joconde » ont en commun
~ L’OMS regrette le retrait des États-Unis et avertit de l'impact sur la sécurité sanitaire mondiale
~ « Le cycle des attaques doit cesser » : l’ONU dénonce les dernières frappes massives contre les infrastructures énergétiques en Ukraine
~ Pourquoi mon filtre antispam fonctionne-t-il si mal ?
~ « Chemsex » : quand l’excès tente de faire taire la douleur
~ « Nous n'attendrons pas la permission de survivre » : le point de vue jamaïcain sur la COP30 après l'ouragan Mélissa
~ États-Unis : l'ONU dénonce la répression et la déshumanisation des migrants
~ En Colombie, la paix tient, mais le pays reste sous tension
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter