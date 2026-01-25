Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

L’OMS regrette le retrait des États-Unis et avertit de l'impact sur la sécurité sanitaire mondiale

 L’Organisation mondiale de la Santé a exprimé samedi ses regrets après la notification par les États-Unis de leur retrait, une décision qui, selon elle, « rend les États-Unis et le monde moins sûrs ».


© Nations Unies
