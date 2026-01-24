Pourquoi mon filtre antispam fonctionne-t-il si mal ?
par Antony Dalmiere, Ph.D Student - Processus cognitifs dans les attaques d'ingénieries sociales, INSA Toulouse; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Comment les spams passent-ils au travers des multiples couches de protection annoncées comme presque infranchissables par les entreprises et par les chercheurs en cybersécurité ?
Les escroqueries existent depuis fort longtemps, du remède miracle vendu par un charlatan aux courriers dans la boîte aux lettres nous promettant monts et merveilles plus ou moins fantasques. Mais le Web a rendu ces canaux moins intéressants pour les arnaqueurs.
Les e-mails de spam et le « phishing » (hameçonnage) se…
© La Conversation
- samedi 24 janvier 2026