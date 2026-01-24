Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

« Nous n'attendrons pas la permission de survivre » : le point de vue jamaïcain sur la COP30 après l'ouragan Mélissa

par Virginie Escallier
« Ce dont nous avons besoin maintenant est un changement radical. Nous avons besoin d'engagements. Nous avons besoin d'un financement pour l'adaptation. Nous avons besoin d'argent pour les Pertes et les Dégâts [...] ce n'est pas le moment de faire une pause. »


© Global Voices -
