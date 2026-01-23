En Éthiopie, les enfants touchés par la pollution minière méritent la justice

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un garçon âgé de 16 ans versait de l’eau dans un bidon après l’avoir puisée dans une source située près de la mine d’or de Lega Dembi dans la région de l’Oromia, en Éthiopie, en 2020. © 2020 Tom Gardner Les personnes vivant à proximité de la mine d'or de Lega Dembi, dans la région d'Oromia en Éthiopie, se plaignent depuis des années de graves problèmes de santé, y compris des fausses couches et des cas d’enfants nés avec des troubles de santé à long terme, ou même des cas d’enfants mort-nés. Plusieurs études ont révélé des concentrations élevées de produits…



Lire l'article complet