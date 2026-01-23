Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Éthiopie, les enfants touchés par la pollution minière méritent la justice

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un garçon âgé de 16 ans versait de l’eau dans un bidon après l’avoir puisée dans une source située près de la mine d’or de Lega Dembi dans la région de l’Oromia, en Éthiopie, en 2020. © 2020 Tom Gardner Les personnes vivant à proximité de la mine d'or de Lega Dembi, dans la région d'Oromia en Éthiopie, se plaignent depuis des années de graves problèmes de santé, y compris des fausses couches et des cas d’enfants nés avec des troubles de santé à long terme, ou même des cas d’enfants mort-nés. Plusieurs études ont révélé des concentrations élevées de produits…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
