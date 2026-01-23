Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Iran : l'ONU dénonce la brutalité persistante malgré la fin des manifestations

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a dénoncé vendredi la répression meurtrière des manifestations en Iran qui a entraîné la mort de « milliers » de personnes, dont des enfants.


© Nations Unies -
