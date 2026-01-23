Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les jeunes doivent être « véritablement impliqués » dans la transformation de l'éducation

Alors que les jeunes de moins de 30 ans représentent plus de la moitié de la population mondiale et que plus de 272 millions d'enfants et de jeunes sont encore déscolarisés, leur participation à l'élaboration des politiques éducatives devient de plus en plus essentielle.


© Nations Unies -
