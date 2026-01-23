Les jeunes doivent être « véritablement impliqués » dans la transformation de l'éducation

Alors que les jeunes de moins de 30 ans représentent plus de la moitié de la population mondiale et que plus de 272 millions d'enfants et de jeunes sont encore déscolarisés, leur participation à l'élaboration des politiques éducatives devient de plus en plus essentielle.



Lire l'article complet