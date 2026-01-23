EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Colombie

Le Conseil de sécurité se réunit, vendredi matin, sur la Colombie en présence de Miroslav Jenča, chef de la mission onusienne de vérification de la mise en œuvre de l'accord de paix dans le pays. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



Lire l'article complet