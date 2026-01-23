Tolerance.ca
Etats-Unis : l'ONU dénonce la répression et la déshumanisation des migrants

Le chef des droits de l’homme de l’ONU a dénoncé, vendredi, « la déshumanisation et le traitement néfaste » des migrants et réfugiés aux États-Unis. Volker Türk a appelé Washington à respecter la dignité humaine et le droit à une procédure régulière, à mettre fin aux tactiques de boucs émissaires et à lutter contre l’hostilité xénophobe et les abus désormais fréquents envers ces populations vulnérables.


