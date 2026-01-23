Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À Gaza, les civils meurent toujours malgré le cessez-le-feu

Le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre 2025 n’a pas mis fin aux meurtres de civils dans l’enclave palestinienne, où des centaines de personnes ont été tuées depuis le début de la trêve. Vendredi, le bureau des droits humains de l’ONU s’est dit « horrifié » par la poursuite des violences à Gaza. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Colombie
~ Etats-Unis : l'ONU dénonce la répression et la déshumanisation des migrants
~ La « méthode Lecornu » a-t-elle échoué ?
~ Donald Trump ou pas, le Groenland, futur pivot logistique arctique
~ Le « Board of Peace » pour Gaza de Donald Trump : diplomatie de façade et remise en cause de l’ordre international
~ En Haïti, la transition suspendue à la sécurité – et vice versa
~ Une « nostalgie dangereuse » menace le multilatéralisme, prévient la numéro 2 de l'ONU
~ Nigéria : faute de financements, l’aide alimentaire d’urgence menacée pour plus d’un million de personnes
~ « Carney a prononcé un discours courageux – parce que risqué », selon une spécialiste
~ Pour chaque dollar investi pour protéger la nature, 30 dollars sont dépensés pour la détruire
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter