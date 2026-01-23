À Gaza, les civils meurent toujours malgré le cessez-le-feu

Le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre 2025 n’a pas mis fin aux meurtres de civils dans l’enclave palestinienne, où des centaines de personnes ont été tuées depuis le début de la trêve. Vendredi, le bureau des droits humains de l’ONU s’est dit « horrifié » par la poursuite des violences à Gaza.



