Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Haïti, la transition suspendue à la sécurité – et vice versa

En Haïti, la violence continue de dicter le tempo politique, tandis que la transition arrive à son terme. Devant la presse, jeudi, l’envoyé de l’ONU à Port-au-Prince a décrit une impasse dont le pays peine à sortir : aucune avancée politique durable ne sera possible sans amélioration tangible de la sécurité – et toute amélioration sécuritaire restera vaine sans horizon politique crédible.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La « méthode Lecornu » a-t-elle échoué ?
~ Donald Trump ou pas, le Groenland, futur pivot logistique arctique
~ Le « Board of Peace » pour Gaza de Donald Trump : diplomatie de façade et remise en cause de l’ordre international
~ Une « nostalgie dangereuse » menace le multilatéralisme, prévient la numéro 2 de l'ONU
~ Nigéria : faute de financements, l’aide alimentaire d’urgence menacée pour plus d’un million de personnes
~ « Carney a prononcé un discours courageux – parce que risqué », selon une spécialiste
~ Pour chaque dollar investi pour protéger la nature, 30 dollars sont dépensés pour la détruire
~ Quand les morts quittent les cimetières : nouvelles pratiques funéraires en pleine nature
~ Mark Carney à Davos : virage à 180 degrés dans les relations avec les États-Unis
~ Mozambique : les inondations forcent plus de 70 000 personnes à quitter leur foyer
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter