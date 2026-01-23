Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Des géants de l’armement aux start-up du logiciel : le secteur de la défense en pleine transformation

par Nicolas Minvielle, Spécialiste du design et de l'innovation, Audencia
Marie Roussie, Docteur en science de gestion, spécialisée en prospective, Université Paris Dauphine – PSL
En même temps que le contexte géopolitique, le modèle économique des industries de défense est en pleine mutation. Les jeunes pousses et les investisseurs apportent de nouvelles manières de travailler.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La « méthode Lecornu » a-t-elle échoué ?
~ Donald Trump ou pas, le Groenland, futur pivot logistique arctique
~ Le « Board of Peace » pour Gaza de Donald Trump : diplomatie de façade et remise en cause de l’ordre international
~ « Carney a prononcé un discours courageux – parce que risqué », selon une spécialiste
~ Pour chaque dollar investi pour protéger la nature, 30 dollars sont dépensés pour la détruire
~ Quand les morts quittent les cimetières : nouvelles pratiques funéraires en pleine nature
~ Mark Carney à Davos : virage à 180 degrés dans les relations avec les États-Unis
~ Mozambique : les inondations forcent plus de 70 000 personnes à quitter leur foyer
~ Syrie : l’escalade militaire dans le nord ravive les tensions communautaires
~ Gaza : des enquêteurs de l’ONU s’engagent à poursuivre leur quête d'une justice pour tous
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter