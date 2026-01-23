Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La « méthode Lecornu » a-t-elle échoué ?

par Thomas Ehrhard, Maitre de conférences, Université Paris-Panthéon-Assas
Sébastien Lecornu utilise finalement le 49-3 pour son budget, ce qu’il avait exclu. Il ne s’agit pas tant d’un échec de sa « méthode » que d’un vice originel lors de la formation du gouvernement.La Conversation


