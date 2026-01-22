Mozambique : les inondations forcent plus de 70 000 personnes à quitter leur foyer

Les chiffres ne cessent d’augmenter dans le sud du Mozambique, où les pluies et les inondations ont touché plus de 600 000 personnes et contraint plus de 73 000 habitants à se déplacer, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).



