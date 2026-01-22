Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Mozambique : les inondations forcent plus de 70 000 personnes à quitter leur foyer

Les chiffres ne cessent d’augmenter dans le sud du Mozambique, où les pluies et les inondations ont touché plus de 600 000 personnes et contraint plus de 73 000 habitants à se déplacer, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Quand les morts quittent les cimetières : nouvelles pratiques funéraires en pleine nature
~ Mark Carney à Davos : virage à 180 degrés dans les relations avec les États-Unis
~ Syrie : l’escalade militaire dans le nord ravive les tensions communautaires
~ Gaza : des enquêteurs de l’ONU s’engagent à poursuivre leur quête d'une justice pour tous
~ Hong Kong. Le procès des militant·e·s ayant commémoré la répression de Tiananmen est une tentative cynique d’effacer la mémoire historique
~ L’aide au développement sert aussi à sécuriser les chaînes d’approvisionnement des pays riches
~ Face aux attaques contre la science, l’importance d’inscrire la liberté académique dans la Constitution belge
~ Les « actions cachées » : quand des régions du cerveau liées à la motricité s’activent… alors qu’on ne bouge pas
~ Apprendre à varier son alimentation : écouter les émotions des enfants, un enjeu central
~ En Iran, la République islamique, le Bazar et la Mosquée : un ménage à trois impossible ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter