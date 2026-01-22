Syrie : l’escalade militaire dans le nord ravive les tensions communautaires

En quelques jours, l’État a repris le contrôle de larges pans du nord-est syrien, longtemps administré par une coalition kurde. Sur le papier, ces développements s'apparentent à une victoire politique pour le gouvernement de transition du président Ahmed al-Sharaa. Sur le terrain, ils mettent à nu un pays fragmenté, où chaque escalade militaire laisse derrière elle des civils déplacés et des services interrompus.



Lire l'article complet